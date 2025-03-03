اليونان توضح سبب تغيبها عن قمة لندن بشأن أوكرانيا

(وكالات)

أوضحت مصادر حكومية في اليونان، السبب وراء عدم مشاركة أثينا في قمة لندن حول أوكرانيا، موضحة أن الاجتماع لم يُعقد في إطار أي منظمة دولية، بل كان مبادرة فردية من بريطانيا.

وصرّحت المصادر لقناة "إي أر تي نيوز" اليونانية بأن الدعوة وُجّهت أساسًا إلى الدول التي قدمت أكبر دعم لأوكرانيا، والتي ترى بريطانيا أنها مستعدة لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية.

وأكدت المصادر أن اليونان تدعم إيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أن المنتدى الأوروبي الرسمي لمناقشة دعم أوكرانيا سيكون المجلس الأوروبي الاستثنائي المقرر في 6 مارس، حيث سيتم اتخاذ أي قرارات ملزمة.

كما شددت على أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيؤكد في الاجتماع القادم موقف بلاده الداعي إلى تحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها، مع ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة، مثل توفير مرونة مالية للدول الأعضاء لتمكينها من الاستثمار في الأمن.

يُذكر أن اجتماع قمة لندن غير الرسمي، الذي عُقد أمس الأحد، شهد مناقشات بين عدد من القادة الأوروبيين بشأن الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي. وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب الاجتماع بأن ضمانات الأمن لأوكرانيا يجب أن تكون مدعومة من الولايات المتحدة.