وزير سعودي يكشف رأيه فيما يسمى بـ"الديانة الإبراهيمية" (فيديو)

وكالات

كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الشيخ صالح آل الشيخ، عن رأيه في ما يسمى بـ"الديانة الإبراهيمية".

وقال آل الشيخ في لقاء له مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن "هناك في الحداثة أشياء تتعارض مع الإسلام، وقد أجمع عليها أهل العلم. لا يمكن أن ينظر فيها أحد سواء عارضت الحداثة أم لا"، لافتا إلى أن "بعض هذه الأشياء معروفة في الدين بالضرورة، يعرفها الكبير والصغير".

رأي الشيخ صالح آل الشيخ فيما تسمى بـ"الديانة الإبراهيمية"#صالح_آل_الشيخ_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/hH40UCK6t2 — الليوان (@almodifershow) March 2, 2025

ولفت إلى أن "من بين هذه المفاهيم التي تتعارض مع الإسلام "قصة الإبراهيمية" التي تتداولها بعض الأطراف في سياق فكرة جمع أصحاب الديانات الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) تحت مسمى واحد يُنسب إلى النبي إبراهيم عليه السلام"، مردفا: "في القرآن قال الله تعالى: 'ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا، ولكن كان حنيفًا مسلمًا'. ثم قال..إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه".

وأضاف عضو مجلس الوزراء قائلًا: "إذا جاءنا من يدعون أنهم يتبعون المسيحية أو الصهيونية أو يتبعون المشارب بتركيباتها المختلفة القديمة والحديثة، ويقولون "الإبراهيمية".. إبراهيم نحن أولى به منهم".