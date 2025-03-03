"لا نحتفل برمضان".. السلطات التركية تحتجز رئيس شركة بسبب رسالة

القاهرة- مصراوي:

بدأت السلطات التركية تحقيقًا مع جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لشركة "زورلو" القابضة، بعد تسريب رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الموظفين أكد فيها أن "بداية شهر رمضان ليست ضمن قائمة الأيام التي تحتفل بها الشركة بصورة مؤسسية".

وبعد تداول الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدء تحقيق في القضية، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

وألقي القبض على كوكسال السبت بتهمة "عرقلة ممارسة حرية الاعتقاد والفكر والتعبير"، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة يوم الأحد مع منعه من السفر، بحسب وكالة "دوغان" للأنباء.

وأوضحت الرسالة التي كتبها كوكسال أن الشركة تحتفل رسميًا بعيد الفطر وعيد الأضحى فقط، مؤكدًا رغبتها في الحفاظ على موقف "علماني"، خاصة مع سعيها لتصبح شركة متعددة الجنسيات تضم موظفين من معتقدات وأصول مختلفة.

جاءت رسالته ردًا على تهنئة بعث بها إرجون غولر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيستيل" التابعة لمجموعة "زورلو"، للعاملين بمناسبة شهر رمضان.

ولاحقًا، قدم كوكسال استقالته بعد تصاعد الجدل وبدء التحقيق الرسمي، إذ بعث بريدًا إلكترونيًا داخليًا يقول: استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "زورلو" التركية.

وأكدت "زورلو" القابضة في بيان لها أنها "تدرك الحساسية التي أثارها النقاش الداخلي حول مبادئ الإدارة"، مشيرةً إلى أن كوكسال استقال اعتبارًا من الأول من مارس.

وأضافت الشركة: "منذ تأسيسها عام 1953، التزمت مجموعة زورلو بالقيم الوطنية والروحية لتركيا"، معربةً عن أسفها لما حدث.