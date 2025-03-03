"أنا أوافق".. إيلون ماسك يدعم دعوات انسحاب واشنطن من الناتو والأمم المتحدة

(وكالات)

طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك بعد دعوات سابقة من قبل نواب جمهوريين طالبوا بانسحاب واشنطن من الحلف.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" تعليقًا على منشور للمؤثر المحافظ جونتر إيجلمن، الذي دعا إلى انسحاب واشنطن من الناتو والأمم المتحدة، قائلًا: "أنا أوافق". إلا أن ماسك لم يوضح الأسباب التي دفعته إلى تأييد هذه الدعوات.

وتأتي تصريحات ماسك في أعقاب دعوة السيناتور الجمهوري مايك لي، من ولاية يوتا، الذي طرح الشهر الماضي مشروع قانون في الكونجرس يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، معتبرًا أن المنظمة أصبحت "منصة للطغاة ومنبرًا لمهاجمة أمريكا وحلفائها".

كما صعّد لي موقفه، داعيًا إلى الانسحاب من الناتو أيضًا، مستشهدًا بقرار شركة "هالتباك بنكز" النرويجية التوقف عن تزويد البحرية الأمريكية بالوقود، احتجاجًا على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.

وكتب لي على "إكس": "أوروبا لا تحبنا... فلنغادر الناتو".

في المقابل، أكدت الحكومة النرويجية، وهي عضو في الناتو، استمرارها في دعم القوات الأمريكية وتزويد سفنها العسكرية بالوقود، رغم موقف شركة "هالتباك بنكز" الداعي إلى المقاطعة.