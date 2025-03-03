ثاني زعيم عربي يتخلف عن القمة العربية في القاهرة

وكالات

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الخارجية محمد علي النفطي بترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة يوم 4 مارس الحالي.

ووفق بيان الرئاسة التونسية: "ستخصص هذه القمة للتداول في آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من اعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، من أجل التوصل إلى موقف عربي موحد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف".



وأوضح الرئيس التونسي في البيان: "ستجدّد تونس بهذه المناسبة موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما سيُجري الوزير بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة".



وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة "بسبب إشراك دول وإقصاء أخرى في نصرة فلسطين"، وكلف وزير الخارجية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة.