أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 87870 فردًا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 878 ألفا و70 فردا، بينهم 1350 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10252 دبابة، منها 11 دبابة أمس الأحد، و21290 مركبة قتالية مدرعة، و24019 نظام مدفعية، و1306 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1093 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و27655 طائرة مسيرة، و3085 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و39327 من المركبات وخزانات الوقود، و3768 من وحدات المعدات الخاصة.