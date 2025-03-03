البيت الأبيض: ترامب تناول طعام الغداء الذي أُعدّ لزيلينسكي

وكالات

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمتع بتناول وجبة الطعام التي تم إعدادها لفولوديمير زيلينسكي بعدما ألغى الغداء المشترك عقب المشادة الكلامية بينهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد استمتع الرئيس بالغداء، لقد تناول اليوم غداء زيلينسكي بالمعنى الحرفي والمعنى المجازي".

وألغى ترامب الغداء المشترك بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أن زيلينسكي غير مستعد لإجراء مناقشات جادة حول تسوية سلمية، حسب ما أفادت به المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو قد كشف عن محتويات قائمة طعام الغداء الذي كان من المفترض أن يحضره الوفد الأوكراني بقيادة زيلينسكي.

وأوضح سكافينو أن الرئيس ترامب كان سيقدم للضيوف دجاجا مشويا مع إكليل الجبل (روزمارين)، مع سلطة خضراء تحتوي على الطماطم والملفوف والهليون. وكان من المقرر أن تشمل الحلوى كريم بروليه والتوت المتنوع والبسكويت بالحمضيات.

🚨⚡️ البيت الأبيض:



"ترامب استمتع بتناول وجبة الطعام التي تم إعدادها لزيلينسكي بعد أن ألغى الغداء المشترك عقب المشادة الكلامية بينهما." pic.twitter.com/dBLriUFirr — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 3, 2025

وخلال لقاء زيلينسكي، بترامب في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، وأثناء محادثتهما بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والصحفيين، نشب بينهما جدال سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة.

وأشار ترامب إلى عدم احترام زيلينسكي للولايات المتحدة، بينما لفت فانس انتباه زيلينسكي إلى أنه أغفل توجيه الشكر لواشنطن على دعمها المستمر لكييف.

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقب اللقاء، وأفادت وكالات الأنباء، بأن زعيم نظام كييف الفاقد الشرعية غادر البيت الأبيض "مطرودا" دون التوقيع على اتفاقية المعادن النادرة بين واشنطن وكييف، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.