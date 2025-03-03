بعد مقتل وإصابة 6 إسرائيليين.. أول تعليق من حماس على عملية يافا

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على عملية الطعن التي وقعت في حيفا، قائلة إنها جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال، وتأكيد أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت حماس في بيانها إن العملية، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وعمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحصار المطبق المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

ودعت حماس "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة مع العدو، والاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة"، مؤكدة أن المقاومة ماضية حتى تحرير الأرض والمقدسات وطرد المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وفي وقت سابق اليوم، وقعت عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة، ما أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة عدد من الإسرائيليين بينهم حالات حرجة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن منفذ العملية هو مواطن عربي من مدينة شفا عمرو شمال حيفا ويبلغ من العمر 20 عاما.