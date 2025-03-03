"بدلًا من السلام".. أوربان: القادة الأوروبيون قرروا في لندن مواصلة الحرب بأوكرانيا

وكالات

وصف رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، نتائج اجتماع قادة الدول الأوروبية في لندن بأنها "خطيرة"، موضحًا أنهم قرروا مواصلة الحرب في أوكرانيا ويدفعون كييف نفسها إلى ذلك.



وقال أوربان في حسابه على منصة "إكس": "قرر القادة الأوروبيون في لندن أنهم يريدون مواصلة الحرب بدلا من اختيار السلام. لقد قرروا أن أوكرانيا يجب أن تواصل الحرب. هذا أمر سيئ وخطأ خطير. هنغاريا تبقى إلى جانب السلام."



وعُقد اجتماع في لندن حضره قادة ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وفنلندا وفرنسا وجمهورية التشيك والسويد، بالإضافة إلى فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أمس الأحد.



وقالت فون دير لاين للصحفيين في أعقاب اللقاء: "علينا أن نسلح أوروبا من جديد بشكل عاجل. وعلى جميع الأوروبيين المساهمة في الدفاع وضمان تحقيق قفزة في الصناعة العسكرية".



وأكدت أن الزعماء الأوروبيين سيبحثون الإجراءات اللازمة للعسكرة المتسارعة لأوروبا خلال القمة الأوروبية في بروكسل، يوم 6 مارس الجاري.



ومن جانبه، قال شولتس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "من المهم أن يكون الجميع هنا قد أعرب مرة أخرى بشكل واضح عن نيته دعم أوكرانيا.. من الواضح لنا أننا يجب أن ندعم أوكرانيا ماليا وعسكريا".



كما أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في إجابة على سؤال حول إمكانية إرسال قوات سويدية إلى أوكرانيا، أنّ السويد مستعدة ولكن ضمن شروط محددة.



وجاء الاجتماع الطارئ كرد فعل لحلفاء أوكرانيا الأوروبيين على فشل محادثات زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن يوم الجمعة الماضي، حيث طلبت إدارة البيت الأبيض من الوفد الأوكراني المغادرة وتم إلغاء توقيع اتفاقية المعادن. وفي وقت لاحق صرح ترامب بأن زيلينسكي "لا يريد السلام وعليه العودة عندما يكون مستعدا".