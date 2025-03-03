بعد أزمة زيلينسكي بالبيت الأبيض.. تسارع التحضيرات للقاء ترامب وبوتين

(وكالات)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الاستعدادات للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب تجري بوتيرة متسارعة، وذلك بعد الملاسنة التي وقعت بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

ووفقًا لما ذكرته الشبكة الأمريكية، فإن "المعلومات المسربة تشير إلى أن التحضيرات لقمة ترامب-بوتين تتسارع الآن"، في إشارة إلى احتمالية عقد لقاء بين الرئيسين في المستقبل القريب.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الخلاف العلني بين ترامب وزيلينسكي قد يكون جزءًا من خطة مدروسة من قبل إدارة ترامب، بهدف تشويه صورة الرئيس الأوكراني وإضعاف موقفه في أي مفاوضات مستقبلية، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

كما لفتت الشبكة إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات قد تُعقد في إحدى الدول الخليجية، دون تحديدها بشكل دقيق، إلا أنها ذكرت العاصمة السعودية الرياض، التي استضافت مؤخرًا أول مباحثات مباشرة بين مسؤولين أميركيين وروس منذ سنوات.

ووفقًا للمصادر ذاتها، هناك تفاؤل بإمكانية توصل المفاوضات بشأن أوكرانيا إلى تفاهمات قد تشمل صفقات اقتصادية كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا.