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هيئة البث الإسرائيلية تكشف معلومات عن منفذ عملية حيفا

11:59 ص الإثنين 03 مارس 2025

هيئة البث الإسرائيلية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن منفذ عملية الطعن في حيفا مواطن عربي من مدينة شفا عمرو شمال حيفا ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم إن منفذ العملية في حيفا عربي من سكان إسرائيل.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية "نجري عمليات بحث وتمشيط للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في تنفيذ العملية".

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة القطارات توقفت في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا عقب عملية الطعن.

ونقلت القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 5 أشخاص في عملية الطعن بحيفا بينهم حالة حرجة و3 إصابات خطيرة وتم قتل منفذ العملية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اغتيال منفذ عملية الطعن قرب محطة حافلات في حيفا، دون تفاصيل إضافية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مسعف بمقتل شخص في عملية طعن بحيفا.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن جهاز الشرطة بأن حادث حيفا هجوم بإطلاق نار.

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