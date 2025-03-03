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يسرائيل هيوم: منفذ العملية في حيفا عربي من سكان إسرائيل

11:41 ص الإثنين 03 مارس 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم إن منفذ العملية في حيفا عربي من سكان إسرائيل.

وكان مفوض الشرطة الإسرائيلية قال في وقت سابق إن هوية منفذ عملية الطعن غير واضحة لهم بعد.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية "نجري عمليات بحث وتمشيط للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في تنفيذ العملية".

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بوصول المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى مكان عملية الطعن بحيفا لإجراء تقييم ميداني.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة القطارات توقفت في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا عقب عملية الطعن.

ونقلت القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 5 أشخاص في عملية الطعن بحيفا بينهم حالة حرجة و3 إصابات خطيرة وتم قتل منفذ العملية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اغتيال منفذ عملية الطعن قرب محطة حافلات في حيفا، دون تفاصيل إضافية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مسعف بمقتل شخص في عملية طعن بحيفا.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن جهاز الشرطة بأن حادث حيفا هجوم بإطلاق نار.

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