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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

11:00 ص الإثنين 03 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل- (د ب أ)

دعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أنور العنوني، المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في بيان: "إن وقف إطلاق النار الدائم سيساهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مع ضمان الشروط اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة. جميع الأطراف تتحمل المسؤولية السياسية لتحقيق ذلك"، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي.

وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعوته لتوفير وصول كامل وسريع وآمن وغير معرقل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين، وللسماح وتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فعال وآمن داخل غزة، حسبما أضاف المتحدث.

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