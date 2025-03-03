إيقاف حركة القطارات بحيفا عقب عملية الطعن

وكالات

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بوصول المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى مكان عملية الطعن بحيفا لإجراء تقييم ميداني.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة القطارات توقفت في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا عقب عملية الطعن.

ونقلت القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 5 أشخاص في عملية الطعن بحيفا بينهم حالة حرجة و3 إصابات خطيرة وتم قتل منفذ العملية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اغتيال منفذ عملية الطعن قرب محطة حافلات في حيفا، دون تفاصيل إضافية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مسعف بمقتل شخص في عملية طعن بحيفا.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن جهاز الشرطة بأن حادث حيفا هجوم بإطلاق نار.