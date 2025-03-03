روسيا تعلن تصفية مشتبه بهم خططوا لاستهداف كنيس يهودي بموسكو

(وكالات)

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن تصفية شخص يشتبه في اعتناقه لـ"فكر إسلامي متطرف"، كان يخطط لتنفيذ هجومين إرهابيين في إحدى محطات مترو موسكو وكنيس يهودي في مقاطعة موسكو.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن المشتبه به، وهو مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى ويحمل الجنسية الروسية، كان قد بايع أحد التنظيمات الإرهابية، وخطط لتنفيذ عمليتين باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع.

وأوضح البيان أنه خلال عملية المداهمة، عُثر في مكان إقامة المشتبه به على أسلحة نارية ومواد متفجرة ومكونات تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. كما نشر الجهاز الأمني مشاهد لجثة الشخص الذي تمت تصفيته خلال العملية.

وأشار الأمن الفدرالي إلى أن التحقيقات كشفت عن نية المشتبه به مغادرة روسيا بعد تنفيذ الهجمات، متوجهاً إلى أفغانستان للانضمام إلى صفوف إحدى الجماعات الإرهابية هناك.