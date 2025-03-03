حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ

سول- (أ ب)

وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد في استعراض للقوة، وذلك بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ كروز لاستعراض قدراتها على مواجهة أي هجوم.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن وصول حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون ومجموعتها الهجومية لميناء بوسان الكوري الجنوبي يهدف لإظهار التحالف الراسخ بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة ودعم إمكانية التشغيل البيني للأصول المشتركة للدولتين.

وأضافت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه أول مرة تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يثير إرسال الحاملة غضب كوريا الشمالية، التي ترى في نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأمريكية القوية تهديدات أمنية كبيرة. وقد ردت كوريا الشمالية على بعض عمليات النشر السابقة لحاملات الطائرات الأمريكية والقاذفات بعيدة المدى والغواصات النووية من خلال اختبارات صواريخ.

ومنذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ستواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لاستئناف الدبلوماسية. ولم ترد كوريا الشمالية مباشرة على عرض ترامب، ولكنها زعمت أن العداء الذي تقوده الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية قد تصاعد منذ تنصيب ترامب.