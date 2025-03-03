إعلان

مقتل وإصابة 5 مدنيين بانفجار لغم أرضي في شمال غرب سوريا

10:21 ص الإثنين 03 مارس 2025

انفجار لغم أرضي بسوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق- (د ب أ)

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف اللاذقية الشرقي في شمال غرب البلاد .

وأفاد الدفاع المدني السوري، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك ليل الأحد/ الاثنين، بـ "مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في منطقة جبال الكبينة بريف اللاذقية الشرقي يوم أمس".

وأضاف أن "فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب مشفى وانتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم أصولاً".

وأوضح أن مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين وتتسب بإصابات بليغة وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار لغم أرضي سوريا مقتل مدنيين مخلفات الحرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد إخلائه من الباعة الجائلين.. ننشر خريطة تطوير حي الموسكي
أحدهم بدأت اليوم.. 4 نوات تضرب المحافظات الساحلية خلال شهر رمضان
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات