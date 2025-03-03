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وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق

10:19 ص الإثنين 03 مارس 2025

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجي

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كتبت- أسماء البتاكوشي:
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي أكد على الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق الشقيق، مشيدًا بما شهدته العلاقات المصرية-العراقية من تطور لافت على مدى السنوات الأخيرة.
وثمّن الجهود المشتركة لتعميق أوجه التعاون الثنائية، ودفع مشروعات التعاون التي تربط مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي.

شهد اللقاء أيضا تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء أبرز القضايا الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية الخطوات الجارية للإعداد للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وجهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما بحث الوزيران التطورات الجارية في سوريا، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء لأي طرف من أجل استعادة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، موضحًا ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم.

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الدكتور بدر عبد العاطي العراق فؤاد حسين
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