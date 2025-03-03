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وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

10:17 ص الإثنين 03 مارس 2025

وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وبحضور الوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الخارجية لمتابعة ملف الترشيح المصري.

وقد تم استعراض خلال اللقاء تطورات حملة الترشح والدعم الأفريقي والعربي الذى يحظى به المرشح المصرى، بالإضافة إلى التأييد العلني للعديد من الدول، كما تناول اللقاء خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشيح والرؤية الانتخابية المزمع تقديمها لمنظمة اليونسكو الشهر الجاري، تمهيداً للانتخابات التي سوف تجرى في شهر أكتوبر 2025.

وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء أن وزارة الخارجية ستواصل حشد الدعم الإقليمي والدولي للمرشح المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أحقية مصر فى الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع اخذا فى الاعتبار دورها الريادي التاريخي على الأصعدة التعليمية والثقافية والعلمية، فضلاً عن مكانتها الإقليمية والدولية.

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الدكتور بدر عبد العاطي منصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق
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