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الدفاع الروسية: إطلاق ناجح لصاروخ "سويوز" مع جهاز فضائي

06:20 ص الإثنين 03 مارس 2025

إطلاق صواريخ- أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إطلاق القوات الجوية الفضائية لصاروخ من طراز "سويوز 2.1 بي"، يحمل جهازا فضائيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، فجر الاثنين: "في تمام الساعة 1:22 بتوقيت موسكو، يوم الاثنين 3 مارس، قام فريق القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية بإطلاق ناجح للصاروخ الحامل المتوسط من طراز "سويوز 2.1 بي" مع جهاز فضائي لصالح وزارة الدفاع الروسية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن نوع الجهاز الفضائي الذي تم إطلاقه أو أي تفاصيل بشأن مهامه.

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