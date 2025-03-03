زيلينسكي: ندرك أهمية أمريكا وممتنون للدعم الذي تلقيناه منها



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان للولايات المتحدة على دعمها.

ووعد زيلينسكي في خطابه المسائي بعد اجتماعه مع قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للوقوف في صف واحد مع واشنطن، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "ستكون هناك دبلوماسية من أجل السلام، ومن أجل أن نكون جميعا معا، أوكرانيا وكل أوروبا وبالتأكيد أمريكا".

وتابع: "بالطبع، نحن ندرك أهمية أمريكا وممتنون لكل الدعم الذي تلقيناه من الولايات المتحدة، لم يمر علينا يوم لم نشعر فيه بهذا الامتنان".

كان زيلينسكي قد قال الأحد، إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة.

أكد زيلينسكي، أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأنها بصفتها من زعماء العالم المتحضر لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

صرح زيلينسكي، أنه يعتقد أن علاقتنا مع أمريكا ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وبريطانيا اقترحتا هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري.

وأشار إلى أن الهدنة ستشمل الهجمات الجوية والبحرية والبنية التحتية للطاقة.