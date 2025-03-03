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قتلى وجرحى إثر هجوم على مصلين في ريف حماة بسوريا

02:42 ص الإثنين 03 مارس 2025

المرصد السوري

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وكالات

أكد المرصد السوري، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف محافظة حماة.

وقال المرصد، إن هجوما على مصلين بعد صلاة التراويح في بلدة حيالين بريف حماة، أوقع 4 قتلى وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين.

وأشار إلى أن القوات الأمنية استقدمت عناصر وتعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الحادث من أجل ملاحقة المهاجمين.

وذكرت صفحات ومواقع إعلامية محلية، أن المسلحين فتحوا النار على المصلين أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح، مساء الأحد.

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