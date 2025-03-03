بعد فضيحة البيت الأبيض.. هل هناك تغييرات في خطاب زيلينسكي؟



وكالات

لاحظت وسائل الإعلام البريطانية، تغييرات في خطاب فلاديمير زيلينسكي بعد فضيحة البيت الأبيض.

ورفض زيلينسكي التحدث باللغة الإنجليزية مع الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في لندن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

كان زيلينسكي قد تحدث خلال محادثات البيت الأبيض يوم الجمعة مع المسؤولين الأمريكيين باللغة الإنجليزية دون مترجم، وهي لغة ليست لغته الأم.

ووصل زيلينسكي الجمعة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

ونشب خلاف حاد وتلاسن تحت سقف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كما قام رئيس نظام كييف بمقاطعة رئيس الولايات المتحدة وهو يتحدث وجادله مرارا.

وأثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي وبخ ترامب زيلينسكي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا وعرفانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به"، مضيفا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وأفادت وكالات الأنباء، أن زيلينسكي غادر البيت الأبيض مطرودا، ومن دون أن يتم التوقيع على الاتفاقية وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.