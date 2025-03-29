سوريا.. بدء مراسم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة

وكالات

بدأت مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية السورية الجديدة، السبت، بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، إنشاء وزارتين جديدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأشار الشرع، إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب ستعمل على تطوير الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات.

وذكر الشرع، أن الإدارة الانتقالية أنشأت وزارة للطوارئ والكوارث للعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية.

وأوضح الشرع، أن الحكومة السورية ستعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية وإصلاح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة.