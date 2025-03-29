إعلان

وزير الدفاع السوري: سنعيد لسوريا جيشها الذي تستحقه بعقيدة موحدة

11:12 م السبت 29 مارس 2025

مرهف أبو قصرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، السبت، إن الدولة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل والبناء بعد النصر والتحرير.
وأكد أبو قصرة، أن الإدارة الانتقالية ستعيد إلى سوريا جيشها الذي تستحقه بعقيدة موحدة، مضيفا "سنعمل على حماية سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".
من جانبه، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أن إدارته ستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد، مضيفا "نشهد بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلدنا".
وأعلن الشرع، إنشاء وزارتين جديدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأشار الشرع، إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب ستعمل على تطوير الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات.
وذكر الشرع، أن الإدارة الانتقالية أنشأت وزارة للطوارئ والكوارث للعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري جيش سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في إعلان رؤية هلال شوال.. المفتي يستحضر فلسطين بالدعاء والخريطة (صورة وفيديو)
الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك