وزير الدفاع السوري: سنعيد لسوريا جيشها الذي تستحقه بعقيدة موحدة

وكالات

قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، السبت، إن الدولة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل والبناء بعد النصر والتحرير.

وأكد أبو قصرة، أن الإدارة الانتقالية ستعيد إلى سوريا جيشها الذي تستحقه بعقيدة موحدة، مضيفا "سنعمل على حماية سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".

من جانبه، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أن إدارته ستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد، مضيفا "نشهد بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلدنا".

وأعلن الشرع، إنشاء وزارتين جديدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأشار الشرع، إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب ستعمل على تطوير الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات.

وذكر الشرع، أن الإدارة الانتقالية أنشأت وزارة للطوارئ والكوارث للعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية.