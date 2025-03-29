وزير الخارجية السوري: سنبنى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، إن الدبلوماسية السورية ستكون صوتا للحكمة والاتزان، مؤكدا أن دمشق ستبنى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل.

وقبل وقت قليل، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب من السوريين الوحدة، مضيفا "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في سوريا بالإعلان عن تشكيلة الحكومة".

وأعلن الشرع، إنشاء وزارتين جديدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأشار الشرع، إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب ستعمل على تطوير الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات.

وذكر الشرع، أن الإدارة الانتقالية أنشأت وزارة للطوارئ والكوارث للعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية.

وأوضح الشرع، أن إدارته ستولي أهمية كبيرة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن سوريا ستكون قلب العروبة ووجها مشرقا للعالم.

وشدد الرئيس السوري، على أن إدارته ستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد، مضيفا "نشهد بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلدنا".