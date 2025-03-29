بسبب هجمات أوكرانية.. انقطاع الكهرباء عن أكثر من 11 ألف مستهلك روسي

وكالات

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، السبت، بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود الروسية، نتيجة هجمات اوكرانية باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عما يزيد عن 9 آلاف مستهلك في بيلجورود.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، إن الهجمات الأوكرانية أسفرت عن انقطاع عدد من خطوط الإمداد بالكهرباء عالية الجهد، فضلا عن تعرض محول كهربائي لأضرار جسيمة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الروسية بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1000 مستهلك في منطقة جرايفورونسكي، نتيجة الهجوم الأوكراني.