الرئيس السوري يعلن إنشاء وزارة للشباب والرياضة وأخرى للطوارئ والكوارث

وكالات

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إنشاء وزارتين جديدتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأشار الشرع، إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب ستعمل على تطوير الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات.

وذكر الشرع، أن الإدارة الانتقالية أنشأت وزارة للطوارئ والكوارث للعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية.

وأوضح الشرع، أن إدارته ستولي أهمية كبيرة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن سوريا ستكون قلب العروبة ووجها مشرقا للعالم.

وشدد الرئيس السوري، على أن إدارته ستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد، مضيفا "نشهد بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلدنا".