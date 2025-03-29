الرئيس السوري: سنبني جيشًا وطنيًا يكون قادرًا على حماية البلاد

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إن الحكومة الجديدة ستعمل على دعم العملة الوطنية ومنع التلاعب في أسعار الصرف.

وأشار الشرع، إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب ستعمل على تطوير الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات.

وأكد الشرع، أن الإدارة الانتقالية ستعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية وأنشأت وزارة للطوارئ والكوارث.

وأوضح الشرع، أن إدارته ستولي أهمية كبيرة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن سوريا ستكون قلب العروبة ووجها مشرقا للعالم.

وشدد الرئيس السوري، على أن إدارته ستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد، مضيفا "نشهد بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلدنا".