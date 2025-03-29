الرئيس السوري: نشهد ميلاد مرحلة جديدة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب من السوريين الوحدة، مضيفا "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في سوريا بالإعلان عن تشكيلة الحكومة".

وأكد الشرع، أن إدارته ستسعى جاهدة لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة، مؤكدا أنها لن تسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتها.

وأشار الشرع، إلى أن الإدارة السورية الانتقالية ستعمل على ضمان حقوق الإنسان وتطوير منظومة التعليم في سوريا، كما ستعيد النظر في السياسة الضريبية بما يتناسب مع تنمية السوق والتخفيف عن المواطن.

وأوضح الشرع، أن ستعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية وإصلاح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة.