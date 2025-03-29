اليونيفيل: جيش الاحتلال أطلق على جنودنا طلقات تحذيرية جنوبي لبنان

وكالات

قالت المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق على جنودها طلقات تحذيرية عبر الخط الأزرق جنوبي لبنان في انتهاك للقرار 1701.

وأكد تيننتي، أن أي عمل يعرض سلامة جنود حفظ السلام في لبنان للخطر أمر غير مقبول.

وأشار تيننتي في بيانه، إلى أنه "في حادث منفصل اليوم، أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجّهت الليزر نحوهم، مستهدفةً أجسادهم وأعينهم".

وأوضح تيننتي، أن "أي عمل يُعرّض سلامة الجنود التابعين لبعثة الأمم المتحدة للخطر أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم هو أمر غير مقبول".

وجدد المتحدث باسم اليونيفيل، التأكيد على أن "أمن جنود حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونُذكّر جميع الجهات بالالتزام باحترامه، ونحن نتابع هذه الأمور مع جيش الاحتلال الإسرائيلي".