حزب الله: لن نسمح لأحد أن يحرمنا من قوتنا وإمكانياتنا أمام إسرائيل

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، السبت، إنه مهما بلغت التضحيات والتعقيدات، فإن لدى الجماعة اللبنانية إيمان بالمساهمة في تحرير فلسطين وتحرير لبنان وحمايته.

وأشار قاسم، إلى أن إسرائيل تريد الاحتلال والتوسع ولبنان ضمن لائحة الضم للكيان الصهيوني وعلى الأقل جنوب لبنان، مؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع تحقيق أهدافه رغم التفاوت الكبير في ميزان القوة.

وأوضح قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي رسم 3 أهداف في المنطقة لإنهاء المقاومة والتحكم في مستقبل لبنان، مشيرا إلى أن المسؤولية الآن على الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات.

وأكد قاسم، أن حزب الله التزم باتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل مازالت مستمرة في عدوانها الذي تجاوز الحدود، مشددا على أن الجماعة لا يمكن أن تقبل بمسارات سياسية تحقق لإسرائيل مكاسب لم تحققها بالحرب.

وجدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، التأكيد على أنه لا يمكن أن تقبل الجماعة اللبنانية الموالية لإيران باستمرار العدوان الإسرائيلي وخلق معادلات جديدة لاستباحة لبنان، موضحا أن الفرصة ما زالت سانحة للحلول الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد قاسم، على أن حزب الله لن يسمح لأحد أن يحرمه من قوته وإمكانياته أمام الاحتلال الإسرائيلي و"لسنا ضعفاء".