حماس: كنا نأمل أن يعود عيد الفطر على الشعب الفلسطيني سعيدًا

وكالات

قال رئيس حماس في غزة خليل الحية، السبت، إنه الحركة كانت تأمل في أن يعود عيد الفطر على الشعب الفلسطيني سعيدا، مؤكدا أن تضحيات أهله لن تضيع سدى.

وأشار الحية، إلى أن غزة تتعرض لجرائم على مدار الساعة من حصار وتجويع ومنع الماء والغذاء والدواء والقتل والتدمير ومحاولة نشر الفوضى، موضحا أن ثبات وإرادة الشعب الفلسطيني سيتحطم عليها كل مؤامرات ومخططات الأعداء.

وأكد الحية، أن وعي وفهم الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الاحتلال وإرهابه، مشيرا إلى أن الاحتلال ماطل في الوصول لاتفاق لإطالة أمد الحرب وبقاء حكومته أكبر فترة ممكنة.

وأوضح الحية، أن إصرار المقاومة على الوصول إلى اتفاق وتعاملها الإيجابي ساهم في التوصل إلى اتفاق يناير الماضي، لافتا إلى أن الاحتلال تنصل من الاتفاق كاملا بعد المرحلة الأولى وعاد للحرب بشكل أكثر وحشية.

وشدد رئيس حماس، على أن الحركة تمسكت بموقف واضح وهو الالتزام بالاتفاق الذي وقعت عليه ولا تريد سوى تنفيذه واحترامه، مضيفا "تعاملنا مع كل المبادرات بإيجابية لوقف الحرب".