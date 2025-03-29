زيلينسكي: الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار لم يلق ردًا مناسبًا من روسيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار لم يلق ردا مناسبا من روسيا حتى الآن وهذا لن يحدث بدون ضغط حقيقي لإجبارها على السلام.

وأوضح زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني ينفذ إجراءات فعالة على خط المواجهة وداخل روسيا لضمان عدم دخول أي قوات روسية إلى منطقتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه من المستحيل تجاهل الهجمات الروسية شبه اليومية بالطائرات المسيرة، لافتا إلى أنه يتوقع ردا قويا من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الضربات الروسية ليست مجرد هجمات على المدنيين الأوكرانيين ولكن أيضا على جميع الجهود الدولية لإنهاء الحرب.