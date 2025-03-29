حماس: من يظن أن تحييدنا سيضعف المقاومة فهو واهم وسلاحنا خط أحمر

وكالات

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، السبت، أن من يظن أن تحييد حماس سيضعف المقاومة فهو واهم وسلاح المقاومة خط أحمر.

وشدد أبو زهري، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، على أن رفع الراية البيضاء لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر غير وارد، مؤكدا أن الحركة ليست في موقف الضعيف وعليه أن يراجع نفسه.

وجدد أبو زهري، التأكيد على أن سلاح المقاومة خط أحمر ولن يملي عليها أحد شروطه.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، أن قضية خروج قيادات الحركة من غزة لم يتم طرحها و"نحن جزء من الشعب ولن نرحل عن أرضنا".