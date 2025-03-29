حماس: قضية خروج قياداتنا من غزة لم يتم طرحها ولن نرحل عن أرضنا

وكالات

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، السبت، أن الحركة تولي أهمية لوقف الحرب ويجب أن تتوقف المجازر اليومية الإسرائيلية.

وأشار أبو زهري، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن حماس تنتظر موقف الاحتلال ويجب ممارسة كل الضغوط عليه لاحترام جهود الوسطاء، موضحا أن المقترح المصري القطري يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع بعض التعديلات ويتضمن فتح المعابر وبدء المرحلة الثانية من المفاوضات.

وقال أبو زهري، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتخريب أي جهد لوقف الحرب ويضع العراقيل للتهرب من مقترحات الوسطاء، مشيرا إلى أن السماح لنتنياهو باستمرار القتل والمجازر وتجويع غزة سيؤدي إلى صراع غير مسبوق.

وشدد أبو زهري، على أن حماس والمقاومة لن ترفع الراية البيضاء ولن تنكسر حتى مع اغتيال قيادات الحركة وقتل المدنيين، مؤكدا أن نتنياهو يرفض الذهاب للمرحلة الثانية وتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وعاد لحربه المجنونة برعاية أمريكية.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، أن قضية خروج قيادات الحركة من غزة لم يتم طرحها و"نحن جزء من الشعب ولن نرحل عن أرضنا".