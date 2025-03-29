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بعد أنباء عن مقتله.. ابنة أسير إسرائيلي بغزة: عملية إنقاذ والدي كانت فاشلة

09:39 م السبت 29 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، العثور على أدلة في غزة مرتبطة بجثمان الأسير ماني جودارد الذي قُتل وأُسر على يد منظمة الجهاد الإسلامي في 7 أكتوبر 2023.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جثمان الأسير ماني جودارد لا يزال محتجزا داخل قطاع غزة رغم العثور على أدلة بشأن الجثمان.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ابنة الأسير القتيل بغزة ماني جودارد، قولها إن عملية إنقاذ والدها كانت فاشلة، مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بإتمام الصفقة وعدم المخاطرة بالجنود من أجل استعادة جثمان والدها.

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الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين ماني جودارد
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