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مسؤول إسرائيلي رفيع: المواجهة العسكرية مع إيران لا مفر منها

09:34 م السبت 29 مارس 2025

المواجهة العسكرية مع إيران لا مفر منها

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، السبت، إن المواجهة العسكرية مع إيران لا مفر منها.

كشفت مصادر إيرانية عن نص رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في تطور لافت على صعيد العلاقات بين واشنطن وطهران.

ونشر مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، محمد صالح صدقيان، عبر حسابه في منصة "إكس"، نص الرسالة التي دعا فيها ترامب إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكدًا استعداد واشنطن لرفع العقوبات والتعاون الاقتصادي إذا قررت طهران تغيير سياساتها.

وجاء في الرسالة المنسوبة لترامب: "لقد حان الوقت لنترك العداء وراءنا ونفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل... إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن مستعدون أيضًا، لكن إذا اخترتم التصعيد، فسيكون الرد حاسمًا وسريعًا".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الحكومة الإيرانية حول صحة الرسالة، بينما يرى محللون أنها قد تكون جزءًا من محاولات لفتح قنوات اتصال غير مباشرة بين البلدين، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والعقوبات الأمريكية المشددة على طهران.

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