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إسرائيل تزعم العثور على أدلة مرتبطة بجثمان أسير محتجز لدى حماس

09:22 م السبت 29 مارس 2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

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وكالات
زعم جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين، السبت، العثور في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة على أدلة مرتبطة بجثمان الأسير ميني جودارد لكن جثمانه ما يزال محتجزا.
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".
طالب الأسير الإسرائيلي، في الفيديو، من الجميع في إسرائيل الدفاع عنه وإنقاذه من الأسر، كما طالب نقابة العمال في إسرائيل ببذل كل جهد للضغط من أجل إنقاذه.
وقال الأسير، "أقول لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الحرب النفسية الحقيقية هي سماع القصف على مدار 24 ساعة"، مضيفًا "لا أحد يمكنه أن يخرجنا من هنا بالقوة العسكرية، وأي محاولة لإخراجنا بالقوة ستؤدي إلى قتلنا".
وتابع الأسير: "أخرجوني من هنا، لقد قمتم بعمل صفقة وأخرجتم المجندات وكبار السن وأخرجتم الجميع، ماذا عنا؟".

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الأسرى الإسرائيليين جثمان أسير حماس رفح
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