حماس: وافقنا على المقترح المصري القطري ونأمل ألا تعطله إسرائيل

وكالات

قال رئيس حماس في غزة خليل الحية، السبت، إن لا تهجير ولا ترحيل وسلاح المقاومة خط أحمر، مؤكدا أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة همجية في غزة والسكان في الضفة والقدس يواجهون التهجير.

وأوضح قاسم، أن الحركة وافقت على مقترح تسلمته قبل يومين من الوسطاء في مصر وقطر وتأمل ألا يعطله الاحتلال.

وأشار الحية، إلى أن الحركة مع الوسطاء وصلوا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة، مضيفا "قدمنا للأشقاء في مصر مجموعة من الأسماء لتكون نواة للجنة الإسناد المجتمعي في غزة".

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن حركة حماس وافقت على المقترح المصري للإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل تجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لبعد عيد الفصح اليهودي، وبدء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن "الموضوع متوقع أن يُطرح للنقاش في اجتماع الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم السبت".

وقبل أيام، ذكر مسؤولان أن مصر طرحت مقترحا جديدا لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى مساره، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول مصري إن حماس ستفرج عن خمسة أسرى أحياء، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع. كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقال مسؤول في حماس إن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات المغلقة.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع قبل الماضي، حيث شنت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وجاء ذلك بعدما رفضت حماس مقترحات أيدتها إسرائيل لتعديل الاتفاق بهدف إطلاق سراح المزيد من الأسرى قبل بدء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل فبراير الماضي.

وقالت حماس إنها ستفرج فقط عن الـ 59 أسيرًا المتبقين، والذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ووقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي.