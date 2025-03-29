ميانمار.. المقاومة تعلن عن وقف نار جزئي لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال

بانكوك - (أ ب)

أعلنت حركة المقاومة الرئيسية في ميانمار عن وقف إطلاق نار جزئي لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال.

وجاء في إعلان مساء اليوم السبت أن الجناح المسلح، قوة الدفاع الشعبي، سيبدأ تعليقا لمدة أسبوعين للعمليات العسكرية الهجومية اعتبارا من الأحد في المناطق المتضررة من الزلزال.

وشهدت ميانمار، الجمعة، زلزالًا قويًا على طول صدع ساجينج، أحد الصدوع التكتونية النشطة في المنطقة، مما يجعله من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقود.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال هو الأقوى منذ عام 1946، عندما سجلت الهزة الأرضية آنذاك قوة تتراوح بين 7.6 و7.7 درجة على مقياس ريختر.

كما أنه أول زلزال تتجاوز شدته 7 درجات في ميانمار منذ عام 1991، حيث وقع حينها زلزال بنفس القوة على بعد 100 ميل شمال موقع الهزة الحالية.

نتج الزلزال عن حركة الصفائح التكتونية على طول صدع ساجينج، الذي يفصل بين صفائح تتحرك في اتجاهات متعاكسة، مما يؤدي إلى تراكم الضغط وإطلاقه في صورة زلازل مدمرة.