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حماس: قدّمنا لمصر عدّة أسماء لتكون نواة للجنة الإسناد المجتمعي في غزة

09:01 م السبت 29 مارس 2025

خليل الحية

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وكالات
قال رئيس حماس في غزة خليل الحية، السبت، إن الحركة وافقت على مقترح تسلمته قبل يومين من الوسطاء في مصر وقطر وتأمل ألا يعطله الاحتلال.
وأشار الحية، إلى أن الحركة مع الوسطاء وصلوا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة، مضيفا "قدمنا للأشقاء في مصر مجموعة من الأسماء لتكون نواة للجنة الإسناد المجتمعي في غزة".
وشدد الحية، على أن لا تهجير ولا ترحيل وسلاح المقاومة خط أحمر، مؤكدا أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة همجية في غزة والسكان في الضفة والقدس يواجهون التهجير.

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خليل الحية الإسناد المجتمعي ادارة غزة حماس
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