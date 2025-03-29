منظمات إغاثية بألمانيا تعتزم تقديم الدعم للمناطق المتضررة من زلزال ميانمار

كولونيا (د ب أ)

أعلنت منظمة "خدمة فرسان مالطا" الإغاثية الدولية، أنها سترسل فريق إغاثة طارئة إلى المناطق المتضررة من الزلزال العنيف في ميانمار، وذلك حسبما ذكرت المنظمة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وأوضحت المنظمة أن منسقين اثنين سيتوجهان مساء اليوم السبت لدعم فرق المنظمة المنتشرة بالفعل في الميدان.

وقال أوليفر هوخيدتس، رئيس قسم الإغاثة الطارئة في المنظمة: "فرقنا الطبية، والخبراء في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة، إضافة إلى متطوعين متدربين، يعملون بالفعل على تقييم الاحتياجات وتنسيق المساعدات الأولية"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، ارتفع عدد القتلى المؤكدين جراء الزلزال في ميانمار إلى أكثر من 1600 شخص. وهذا ما دفع منظمات إغاثية أخرى إلى التحرك أيضًا، حيث بدأت منظمة "هلب" بتنفيذ أولى إجراءاتها الطارئة، مشيرة إلى أنها تقدم مساعدات عاجلة في مدينة ماندالاي بالتعاون مع منظمات محلية، وتشمل هذه المساعدات توفير الغذاء والمياه والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

من جانبها، أعلنت منظمة "فلت هونجر هيلفه" المعنية بمكافحة الجوع عن تخصيص 100 ألف يورو كمساعدات فورية، وقال هنري براون، المدير الإقليمي للمنظمة في يانجون:"حجم الدمار يتكشف شيئًا فشيئًا، إذ دمرت الزلازل منازل وطرقًا وجسورًا، حتى مكتبنا في ماندالاي تعرض لأضرار". وأوضح أنه يتم النظر في توسيع نطاق المساعدات الحالية، التي تشمل توفير الغذاء والنقد والمواد الصحية للمتضررين.

وبدورها، تعتزم منظمة الصليب الأحمر الألماني تقديم المساعدة في المناطق المنكوبة بجنوب شرق آسيا. وقال كريستيان رويتر، الأمين العام للمنظمة إن الصليب الأحمر الألماني يعمل مع شركاء دوليين لدعم جهود الإغاثة العاجلة، ويتشاور حول كيفية تقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل.

كما تستعد الوكالة الألمانية للإغاثة الفنية "تي إتش دبليو" للمشاركة في جهود الإغاثة. وقالت متحدثة باسم الوكالة: "نقوم بتقييم الوضع ونستعد لتقديم الدعم في مجالات إمدادات المياه والطاقة، بالإضافة إلى دعم عمليات الإغاثة التابعة للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة"، لكنها أشارت إلى أن ميانمار لم تقدم بعد طلبًا رسميًا للحصول على المساعدة.

من جهتها، قررت منظمة الإغاثة "آي.إس.ايه.آر" الألمانية عدم ارسال فرق طبية إلى ميانمار في الوقت الحالي، لكنها تخطط لإرسال أموال ومساعدات عينية، مثل المستلزمات الطبية، إلى المناطق المنكوبة، نظرًا للوضع الأمني الصعب في البلاد.

أما منظمة "أكشن ميديور" الإغاثية المتخصصة في إمدادات الأدوية، فأعلنت عن استعدادها لتوفير شحنات دوائية محتملة، إلا أن المتحدث باسمها سيد بيروفيمبا أوضح أن الاحتياجات لم تتضح بعد بشكل كامل.

بدورها، أنشأت المنظمة الكاثوليكية الدولية "ميسيو آخن" الألمانية صندوق إغاثة خاصًا لدعم المتضررين. كما أطلقت منظمات أخرى حملات تبرع لمساعدة السكان في المناطق المنكوبة بالكوارث.