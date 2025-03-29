أردوغان يهنّئ السيسي بعيد الفطر ويؤكد أهمية التنسيق المشترك بشأن قضايا المنطقة

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية التنسيق بين البلدين بشأن قضايا المنطقة.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان بحث مع السيسي، العلاقات بين تركيا ومصر، وقضايا إقليمية ودولية، في اتصال هاتفي، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أهمية التنسيق المستمر بين تركيا ومصر بشأن القضايا التي تهم المنطقة.

‏وشدد على أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل إنهاء الإبادة الجماعية التي استأنفتها إسرائيل بعد انتهاكها لوقف إطلاق النار بغزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإحلال السلام.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن عملية شحن المساعدات الإنسانية من أجل غزة ستستمر إلى ميناء العريش في مصر.

وأعرب عن شكره لمصر حيال دعمها في هذا الصدد.

من جهة أخرى، هنأ الرئيس التركي نظيره المصري بمناسبة حلول عيد الفطر.