وزير الخارجية الإيراني: أمريكا شريكة لإسرائيل في نشر انعدام الأمن بالمنطقة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، إن الوزير عباس عراقجي بحث في طهران مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج التطورات في اليمن والمنطقة.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن عراقجي أدان خلال لقائه المبعوث الأممي جروندبرج العدوان العسكري الأمريكي المستمر على اليمن وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أمريكا شريكة لإسرائيل في نشر انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.