روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف منشآت الطاقة

موسكو (د ب أ)

اتهمت روسيا، اليوم السبت، أوكرانيا بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في هذا القطاع في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تصاعدت هذه الهجمات في منطقتي كورسك وبلجورود جنوبي البلاد.

وأشارت الوزارة، في منشور على تليجرام، إلى أن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بسبب استهداف خطوط كهرباء الضغط العالي والمحطات الفرعية، مما يتناقض مع تأكيدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إنهاء هذه الهجمات.

في المقابل، كان زيلينسكي قد انتقد روسيا في وقت سابق لاستمرار استهدافها لشبكة الطاقة الأوكرانية.

وكان الوسطاء الأمريكيون قد توصلوا إلى اتفاقات منفصلة مع الطرفين المتحاربين تقضي بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة.

ووفقًا للكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر الأمر بوقف الهجمات في 18 مارس، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يكن من الممكن التحقق فورًا من صحة المعلومات التي قدمها الطرفان حول الأضرار، غير أن كلاهما بدأ الآن في نشر قوائم مفصلة بالأضرار والانتهاكات، وهي خطوة غير معتادة، حيث لم يكن هناك مثل هذا التوثيق في السابق.

ويُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت تعلن باستمرار عن إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، لكنها لم تكن تذكر وقوع إصابات أو أضرار.