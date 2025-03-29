‏فريق سواعد فلسطين يشكر مصر على دورها في دعم قطاع غزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

‏أعلن فريق سواعد فلسطين، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع عدة منظمات مصرية لمساعدة أهالي غزة جراء آثار الحرب التي يعاني منها القطاع وأهله.

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‏وقال الفريق في بيان، إنه في ظل الحرب الدائرة والعدوان الغاشم يحتاج أطفال غزة لإدخال الفرحة عليهم، من خلال توفير كسوة العيد والألعاب المختلفة.

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‏وأشاد فريق سواعد فلسطين، بدور مصر في تقديم كل أشكال المساعدة لأهل غزة، وسعيها لإيقاف العدوان بشكل دائم.

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‏واكد الفريق أن مصر هي القلب النابض للوطن العربي وحاملة هم القضية الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني وأهل غزة لن ينسوا وقفة مصر وشعبها بجوارهم في أصعب الظروف.