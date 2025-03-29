فريق سواعد فلسطين يشكر مصر على دورها في دعم قطاع غزة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن فريق سواعد فلسطين، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع عدة منظمات مصرية لمساعدة أهالي غزة جراء آثار الحرب التي يعاني منها القطاع وأهله.
وقال الفريق في بيان، إنه في ظل الحرب الدائرة والعدوان الغاشم يحتاج أطفال غزة لإدخال الفرحة عليهم، من خلال توفير كسوة العيد والألعاب المختلفة.
وأشاد فريق سواعد فلسطين، بدور مصر في تقديم كل أشكال المساعدة لأهل غزة، وسعيها لإيقاف العدوان بشكل دائم.
واكد الفريق أن مصر هي القلب النابض للوطن العربي وحاملة هم القضية الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني وأهل غزة لن ينسوا وقفة مصر وشعبها بجوارهم في أصعب الظروف.
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