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‏فريق سواعد فلسطين يشكر مصر على دورها في دعم قطاع غزة

08:42 م السبت 29 مارس 2025

سواعد فلسطين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
‏أعلن فريق سواعد فلسطين، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع عدة منظمات مصرية لمساعدة أهالي غزة جراء آثار الحرب التي يعاني منها القطاع وأهله.

‏وقال الفريق في بيان، إنه في ظل الحرب الدائرة والعدوان الغاشم يحتاج أطفال غزة لإدخال الفرحة عليهم، من خلال توفير كسوة العيد والألعاب المختلفة.

‏وأشاد فريق سواعد فلسطين، بدور مصر في تقديم كل أشكال المساعدة لأهل غزة، وسعيها لإيقاف العدوان بشكل دائم.

‏واكد الفريق أن مصر هي القلب النابض للوطن العربي وحاملة هم القضية الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني وأهل غزة لن ينسوا وقفة مصر وشعبها بجوارهم في أصعب الظروف.

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