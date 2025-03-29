ابنة أسير إسرائيلي تكشف فشل عملية عسكرية لإعادة جثة والدها من غزة

وكالات

قالت ابنة أسير إسرائيلي، إنه كانت هناك عملية عسكرية لإعادة جثة والدها من قطاع غزة، لكن العملية فشلت، حسب قولها.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بعدم تعريض حياة الجنود للخطر لإعادة جثة والدها، وبإعادة الجميع عبر صفقة.

وخرجت مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل ورفضًا لمساعي إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن آلاف الإسرائيليين خرجوا في مسيرة انطلقت من وسط تل أبيب باتجاه وزارة الدفاع للمطالبة بإعادة الأسرى.