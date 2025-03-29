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عائلة الأسير إلكانا تسمح بنشر مقطع الفيديو الذي بثته المقاومة

08:33 م السبت 29 مارس 2025

الأسير إلكانا

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عائلة الأسير إلكانا تسمح بنشر مقطع الفيديو الذي بثته كتائب عز القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت عائلة الأسير إلكانا الذي ظهر في فيديو القسام: "نناشد الإسرائيليين أن يستمعوا لصرخة إلكانا، لا تنسوه، نريد إعادته"، مضيفة: "خائفون للغاية ولا ندري كم يمكنه أن يصمد في جحيم حماس".

ونشرت كتائب القسام، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".

وطالب الأسير الإسرائيلي، في الفيديو، من الجميع في إسرائيل الدفاع عنه وإنقاذه من الأسر، كما طالب نقابة العمال في إسرائيل ببذل كل جهد للضغط من أجل إنقاذه.

وتابع الأسير، "أقول لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الحرب النفسية الحقيقية هي سماع القصف على مدار 24 ساعة"، مضيفًا "لا أحد يمكنه أن يخرجنا من هنا بالقوة العسكرية، وأي محاولة لإخراجنا بالقوة ستؤدي إلى قتلنا".

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