بلومبرج: أوكرانيا تطلب تعديلات على الصفقة الاقتصادية التي اقترحها ترامب

وكالات

أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن أوكرانيا ستطلب تعديلات على الصفقة الاقتصادية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشمل تعهدًا باستثمارات أمريكية إضافية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن "الأمريكيون لم يعترضوا على مخاوف كييف بشأن تعارض محتمل مع هدف الانضمام للاتحاد الأوروبي".

وكشفت صحيفة "التلجراف" البريطانية، أمس الجمعة، عن خطة للرئيس الأمريكي ترامب، تهدف إلى إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مسبوقة، والتي تتضمن السيطرة على موارد كييف الطبيعية الحيوية، وذلك مقابل المساعدة في إعادة الإعمار وإعادة المعادن.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن خطة ترامب لـ"صفقة المعادن"، تطالب أوكرانيا بدفع تعويضات ضخمة، والتنازل عن نصف مواردها من النفط والغاز والهيدروكربونات، بالإضافة إلى معظم معادنها وبنيتها التحتية.

وعلق آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي، على الخطة، واصفًا بأنها "وثيقة استملاك"، لافتًا إلى أنها لا تحتوي على أي ضمانات أو بنود دفاعية، وأن الولايات المتحدة لا تقدم أي شيء في المقابل.